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“الأونروا”: لم يعد لدينا أي مياه أو طعام لنقدّمه لأهالي قطاع غزة
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

“الأونروا”: لم يعد لدينا أي مياه أو طعام لنقدّمه لأهالي قطاع غزة

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