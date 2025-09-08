موقع البرامج
نشرات الأخبار
الإسعاف الإسرائيلي: اشتباه بوجود عبوة ناسفة في منطقة إطلاق النار في القدس
الإثنين 08 أيلول 2025

الإسعاف الإسرائيلي: اشتباه بوجود عبوة ناسفة في منطقة إطلاق النار في القدس

الملفات
الاكثر قراءة