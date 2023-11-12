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الإعلام الحكومي بغزة: 22 مستشفى و49 مركزًا صحيًّا توقفوا عن العمل في غزة
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

الإعلام الحكومي بغزة: 22 مستشفى و49 مركزًا صحيًّا توقفوا عن العمل في غزة

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