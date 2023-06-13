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الإليزيه: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس ماكرون في باريس يوم الجمعة
الثلاثاء 13 حزيران 2023

الإليزيه: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس ماكرون في باريس يوم الجمعة

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