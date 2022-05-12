الابيض يعرض مع رئيس المجلس الماروني شؤونا صحية

استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى يرافقه أمين المال أنطوان رميا وعضو الهيئة التنفيذية رئيس لجنة الصحة البروفيسور رولان كساب، والأب كابي خيرالله وروجيه خيرالله، وتم البحث في “شؤون مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية ومستوصف مار يوحنا التابعين للمجلس العام الماروني، والضغط البشري الذي نعاني منه وخاصة في ظل نقص الأدوية الحاد”.
وأشار بيان للمجلس الماروني، الى أن الوفد تمنى على وزير الصحة “الإيعاز بالإسراع في تأمين كمية أوفر من الأدوية المرسلة من وزارة الصحة لنتمكن من أداء واجبنا على أكمل وجه تجاه المواطن في هذه الظروف الصعبة”، لافتا الى أن “رئيس المجلس شكر الوزير الأبيض على وعده بمتابعة الموضوع بهدف تسهيل أمور هذا القطاع الحساس، مؤكدين التعاون المستمر على أمل الوصول إلى شاطىء الأمان الإجتماعي والصحي على مستوى الوطن”.
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