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الاستهداف الذي قامت به المقاومة في “دوفيف” طال عسكريين إسرائيليين.
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

الاستهداف الذي قامت به المقاومة في “دوفيف” طال عسكريين إسرائيليين.

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