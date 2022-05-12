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الافراج عن رجا سلامة بعد دفع كفالة مخفضة بقيمة ١٠٠ مليار ليرة وابقاء الحجز على عقاراته
الخميس 12 أيار 2022

الافراج عن رجا سلامة بعد دفع كفالة مخفضة بقيمة ١٠٠ مليار ليرة وابقاء الحجز على عقاراته

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