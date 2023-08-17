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الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر: عدد النواب الذي حضروا الجلسة التشريعية 53 نائبا فأرجأت الجلسة
الخميس 17 آب 2023

الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر: عدد النواب الذي حضروا الجلسة التشريعية 53 نائبا فأرجأت الجلسة

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