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البابا فرنسيس: الصّراع بين إسرا_ئيل وحماس تجاوز الحر_ب ليصبح إرها_باً
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

البابا فرنسيس: الصّراع بين إسرا_ئيل وحماس تجاوز الحر_ب ليصبح إرها_باً

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