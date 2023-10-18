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البابا فرنسيس يدعو إلى بذل كل جهد ممكن لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

البابا فرنسيس يدعو إلى بذل كل جهد ممكن لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة

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