موقع البرامج
نشرات الأخبار
باسيل: البترون قصة نجاح صنعناها سوا، ومنشوف حالنا فيها ومنفتخر نقول اننا من البترون. كلّنا مسؤولين نحافظ عليها حتّى ما تخرب، ونتعاون تحت ادارة البلدية ورئيسها لضبط شؤونها… هيدي امانة بدّنا نسلّمها لأولادنا أحلى بكتير من اليوم، وبدّنا نحافظ على ازدهارها عشرات السنين، مش نخسره  بعد كم سنة طَمَعاً بالربح السريع
الخميس 07 أيلول 2023

باسيل: البترون قصة نجاح صنعناها سوا، ومنشوف حالنا فيها ومنفتخر نقول اننا من البترون. كلّنا مسؤولين نحافظ عليها حتّى ما تخرب، ونتعاون تحت ادارة البلدية ورئيسها لضبط شؤونها… هيدي امانة بدّنا نسلّمها لأولادنا أحلى بكتير من اليوم، وبدّنا نحافظ على ازدهارها عشرات السنين، مش نخسره  بعد كم سنة طَمَعاً بالربح السريع

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com