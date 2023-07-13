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البحرية الأميركية: حاملة طائرات الأسطول السابع تعبر مضيق تايوان
الخميس 13 تموز 2023


البحرية الأميركية: حاملة طائرات الأسطول السابع تعبر مضيق تايوان

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