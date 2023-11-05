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البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء قائد الجيش العماد جوزاف عون في الصرح البطريركي في بكركي
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء قائد الجيش العماد جوزاف عون في الصرح البطريركي في بكركي

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