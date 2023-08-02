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البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في الديمان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي
الأربعاء 02 آب 2023

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في الديمان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي

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