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البنتاغون: غواصة نووية أميركية ستتوجه إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 1981
الأربعاء 17 أيار 2023

البنتاغون: غواصة نووية أميركية ستتوجه إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 1981

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