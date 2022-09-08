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البيت الأبيض: “أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة” بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية￼￼
الخميس 08 أيلول 2022

البيت الأبيض: “أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة” بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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