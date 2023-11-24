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البيت الأبيض بعد تبادل الدفعة الأولى من الأسرى بين حم_اس وإسرا_ئيل: سعيدون بهذا التقدم
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

البيت الأبيض بعد تبادل الدفعة الأولى من الأسرى بين حم_اس وإسرا_ئيل: سعيدون بهذا التقدم

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