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البيت الأبيض: جميع الرها_ئن الخمسين الذين ستفرج عنهم “حما_س” هم من النساء والأطفال
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

البيت الأبيض: جميع الرها_ئن الخمسين الذين ستفرج عنهم “حما_س” هم من النساء والأطفال

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