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البيت الأبيض: لا يمكن العودة إلى وضع ما قبل 7 تشرين الأوّل في ما يتعلق بمستقبل غزة
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

البيت الأبيض: لا يمكن العودة إلى وضع ما قبل 7 تشرين الأوّل في ما يتعلق بمستقبل غزة

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