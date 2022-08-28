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البيت الأبيض: ما زلنا نعتقد أن العودة للاتفاق النووي مع إيران والدبلوماسية أفضل الممكن
الأحد 28 آب 2022

البيت الأبيض: ما زلنا نعتقد أن العودة للاتفاق النووي مع إيران والدبلوماسية أفضل الممكن

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