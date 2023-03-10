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البيت الأبيض: واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر بالمنطقة
الجمعة 10 آذار 2023

البيت الأبيض: واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر بالمنطقة

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