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البيت الأبيض: 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت غزة لكن هناك حاجة للمزيد
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

البيت الأبيض: 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت غزة لكن هناك حاجة للمزيد

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