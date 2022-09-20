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التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام الضنية
الثلاثاء 20 أيلول 2022

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام الضنية

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