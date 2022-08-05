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التلفزيون الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل
الجمعة 05 آب 2022

التلفزيون الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

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