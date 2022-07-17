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التيار الوطني الحر: نرحب بما تضمنه بيان قمة جدة من دعم للبنان وبما وعدت به دول عربية من مساعدات
الأحد 17 تموز 2022

التيار الوطني الحر: نرحب بما تضمنه بيان قمة جدة من دعم للبنان وبما وعدت به دول عربية من مساعدات

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