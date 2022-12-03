“التيار” يحضر الرد على تصعيد ميقاتي… وهؤلاء الوزراء سيغيبون عن الجلسة (الاخبار)

فيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم مشاركته جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، قالت مصادر في التيار إنه «في صدد درس الخطوات المقبلة للرد على هذا التصعيد، ومن بينها فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية». وقالت أوساط سياسية إن «الاختلاف على شرعية انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ لا يبدو قابلاً لمعالجة قريبة، لا بل إن المعطيات تُنذِر بأن الاشتباك على الصلاحيات سيأخذ البلاد إلى صراع سياسي ومذهبي حاد»، وخاصة مع تصلب ميقاتي وفي بعض الأحيان رئيس المجلس النيابي نبيه بري بموقفهما من دستورية الجلسات وحدود التشريع، ما قد يدفع إلى خلق «جوّ مسيحي عام» ضد هذه الممارسات.
وبينما قالَ ميقاتي أمس «إنني وجّهت دعوة لعقد الجلسة الحكومية، وأنتظر حضور الوزراء، لأن هناك الكثير من الأمور التي لا يحتمل البلد تأجيلها»، علمت «الأخبار» أن وزراء التيار (هنري خوري وموريس سليم وهكتور الحجار ووليد نصار ووليد فياض لن يحضروا الجلسة، كذلك وزير الخارجية عبد الله بوحبيب موجود خارج لبنان)، كما سيغيب عنها الوزير عصام شرف الدين (ممثل النائب السابق طلال إرسلان).
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا