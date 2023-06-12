الثنائي: لا رئيس في جلسة الأربعاء ولن يصل أي رئيس من دوننا! (البناء)

شدّدت أوساط الثنائي الشيعي لـ”البناء” على أننا نتمسك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وكل الحملات الإعلامية والسياسية علينا وعلى فرنجية لن تجدي نفعاً ولن تدفعنا للتخلي عن خيارنا الذي اتخذناه عن قناعة وطنية واستراتيجية، مؤكدة أننا لن نتنازل عن دعم ترشيح فرنجية وبعد جلسة الأربعاء ستتضح الأمور وسندخل في مرحلة جديدة بعد كشف الأحجام والأوزان. وأكدت بأن فريق المعارضة والتيار الوطني الحر لن يستطيع تمرير مخطط الوزير السابق جهاد أزعور لا الآن ولا في المستقبل لأنه مرشح تحدٍّ واستفزازيّ ويفجر الوضع الداخلي. وأكدت الأوساط أن لا رئيس في جلسة الأربعاء ولن يصل رئيس من دون الثنائي حركة أمل وحزب الله مهما تقاطع الخارج والداخل.
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