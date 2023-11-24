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الجانب المصري دقق في هويات المحتجزين وهي مطابقة للقائمة الموجودة لديه
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

الجانب المصري دقق في هويات المحتجزين وهي مطابقة للقائمة الموجودة لديه

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