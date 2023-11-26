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الجزيرة: إبلاغ ذوي 13 محتجزا إسرا_ئيليا بالاستعداد لاستقبال أبنائهم الذين سيفرج عنهم من غز_ة اليوم
الأحد 26 تشرين الثاني 2023

الجزيرة: إبلاغ ذوي 13 محتجزا إسرا_ئيليا بالاستعداد لاستقبال أبنائهم الذين سيفرج عنهم من غز_ة اليوم

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