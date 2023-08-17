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الجلسة التشريعية لن تنعقد اليوم بسبب عدم تأمين النصاب بعد غياب عدد كبير من النواب
الخميس 17 آب 2023

الجلسة التشريعية لن تنعقد اليوم بسبب عدم تأمين النصاب بعد غياب عدد كبير من النواب

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