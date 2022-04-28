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الجيش: استمرارعمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قبالة طرابلس (فيديو)
الخميس 28 نيسان 2022

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”، انه “لليوم الخامس على التوالي تتواصل عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس، وتشارك في العمليات وحدات من الجيش من قوى البر والبحر والجو إضافة إلى وحدة من قوات اليونيفيل”.


 

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