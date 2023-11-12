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الجيش الإسرائيلي: استهداف بنية تحتية عسكرية “للحزب” داخل لبنان
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرائيلي: استهداف بنية تحتية عسكرية “للحزب” داخل لبنان

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