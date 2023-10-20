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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان بمسيّرة
الجمعة 20 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان بمسيّرة

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