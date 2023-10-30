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الجيش الإسرائيلي: الإفراج عن الجندية أوري مغيديش بعد أن تم اختطافها من قبل تنظيم “حماس”
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي: الإفراج عن الجندية أوري مغيديش بعد أن تم اختطافها من قبل تنظيم “حماس”

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