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الجيش الإسرائيلي: التوغل البري في غزة مستمر وانطلق من 3 محاور
السبت 28 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي: التوغل البري في غزة مستمر وانطلق من 3 محاور

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