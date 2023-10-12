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الجيش الإسرائيلي: تواصلنا مع 81 من عائلات الرهائن الإسرائيليين حتى الآن
الخميس 12 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي: تواصلنا مع 81 من عائلات الرهائن الإسرائيليين حتى الآن

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