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الجيش الإسرائيلي: دمرنا أنفاقا وبنى تحتية لحماس تحت الأرض خلال قصف الليلة الماضية
السبت 28 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي: دمرنا أنفاقا وبنى تحتية لحماس تحت الأرض خلال قصف الليلة الماضية

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