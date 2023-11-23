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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 35 قذيفة وصاروخاً من لبنان ومقاتلاتنا اعترضت عدداً منها
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 35 قذيفة وصاروخاً من لبنان ومقاتلاتنا اعترضت عدداً منها

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