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‏الجيش الإسرائيلي: قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار من ‎لبنان
الأحد 15 تشرين الأول 2023

‏الجيش الإسرائيلي: قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار من ‎لبنان

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