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الجيش الإسرائيلي: قوات خاصة دخلت غزة لجمع المعلومات عن الرهائن المحتجزين لدى حماس
الخميس 19 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي: قوات خاصة دخلت غزة لجمع المعلومات عن الرهائن المحتجزين لدى حماس

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