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الجيش الإسرائيلي: مستعدون لقتال طويل الأمد في غزة
الخميس 19 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لقتال طويل الأمد في غزة

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