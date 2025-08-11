موقع البرامج
نشرات الأخبار
الجيش الإسرائيلي: نحن في بداية مرحلة جديدة من القتال في غزة
الإثنين 11 آب 2025

الجيش الإسرائيلي: نحن في بداية مرحلة جديدة من القتال في غزة

الملفات
الاكثر قراءة