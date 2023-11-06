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الجيش الإسرائيلي: نقوم الآن بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
الإثنين 06 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرائيلي: نقوم الآن بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان

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