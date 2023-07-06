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الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا منطقة إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية
الخميس 06 تموز 2023

الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا منطقة إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية

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