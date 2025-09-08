موقع البرامج
نشرات الأخبار
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرات تابعة لقوة “الرضوان” في حزب الله
الإثنين 08 أيلول 2025

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرات تابعة لقوة “الرضوان” في حزب الله

الملفات
الاكثر قراءة