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الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل غزة بشكل محدود استعدادا للعملية البرية
الخميس 26 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل غزة بشكل محدود استعدادا للعملية البرية

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