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الجيش الإسرائيلي يستهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرائيلي يستهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل

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