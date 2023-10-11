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الجيش الإسرائيلي يطلق صفارات الإنذار في الشمال للتحذير من تهديدات جوية محتملة من لبنان أو سوريا
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

الجيش الإسرائيلي يطلق صفارات الإنذار في الشمال للتحذير من تهديدات جوية محتملة من لبنان أو سوريا

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