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الجيش الإسرائيلي يُسرّع تحركاته لفصل شمال القطاع عن جنوبه
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرائيلي يُسرّع تحركاته لفصل شمال القطاع عن جنوبه

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