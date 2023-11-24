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الجيش الإسرا_ئيلي: سنواصل تطبيق بنود صفقة تبادل الأسرى مع حم_اس
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرا_ئيلي: سنواصل تطبيق بنود صفقة تبادل الأسرى مع حم_اس

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